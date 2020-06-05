"العلميين" تطرح مواد التطهير لصحفيي الإسكندرية بسعر التكلفة

وافق مجلس نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، على الطلب المُقدم من الزميل إسلام أبازيد، الكاتب الصحفي بجريدة البوابة نيوز، بشأن فتح باب التعاون مع الجماعة الصحفية، وإتاحة الفرصة أمام أعضاء نقابة الصحفيين للحصول على ما يتم طرحه من مواد تطهير، وكمامات طبية بأسعار التكلفة.





وأكد "أبازيد" في تصريحات صحفية، أن تلك الخطوة تأتي في إطار الحرص على سلامة الزملاء الصحفيين وأسرهم بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه كان حريص على على التعاون مع أهل الخبرة في مجال مواد التطهير والكحول ممثلة في نقابة العلميين لإمتلاك أعضاءها تجارب واسعة في هذا المجال.









من جانبه أعرب الدكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس اللجنة العلمية بنقابة المهن العلمية بالإسكندرية، عن ترحيبه بالتعاون مع الصحفيين، لافتًا إلى أن روح التعاون ستظل مستمرة بين العلميين وأبناء الجماعة الصحفية.



