مؤشر بورصة النيل يصعد 3.1% خلال أول أسبوع بعد عيد الفطر





شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي ارتفاع في مؤشراتها بشكل جماعي وربح رأس المال السوقي نحو 25.5 مليار جنيه ، وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 10621.14 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهو أول أسبوع تداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.98% ليغلق عند مستوى 1221.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.35% مغلقًا عند مستوى 1963.98 نقطة.





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشر بورصة النيل قد ارتفع بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 680.61 نقطة ، أما بالنسبة لقيمة التداول فيها فقد سجلت نحو 18.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 17 مليون ورقة منفذة على 1122 عملية خلال الأسبوع المنتهى.



