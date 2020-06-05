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مؤشر بورصة النيل يصعد 3.1% خلال أول أسبوع بعد عيد الفطر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:56 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير

شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي ارتفاع في مؤشراتها بشكل جماعي وربح رأس المال السوقي نحو 25.5 مليار جنيه ، وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 10621.14 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهو أول أسبوع تداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.98% ليغلق عند مستوى 1221.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.35% مغلقًا عند مستوى 1963.98 نقطة.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشر بورصة النيل قد ارتفع بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 680.61 نقطة ، أما بالنسبة لقيمة التداول فيها  فقد سجلت نحو  18.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 17 مليون ورقة منفذة على 1122 عملية خلال الأسبوع المنتهى.

 واستحوذت الأسهم على 35.33% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.67%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

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