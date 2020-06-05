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"مركز الملك سلمان" يقدم مساعدات للمتضررين من آثار المنخفض الجوي في المهرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مواد إيوائية للأسر المتضررة من آثار المنخفض الجوي في مديرية حصوين بمحافظة المهرة.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع 25 خيمة و100 بطانية و25 بساطا للأسر المتضررة في المديرية، وقدم مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على سرعة استجابته الإنسانية للأسر المتضررة من السيول والأمطار في المديرية، منوهًا بعمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية واليمن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع أبناء الشعب اليمني خلال مختلف الأزمات والظروف.

هذا وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، كما تم تسجيل 1651 حالات تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، عقب تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,740 مليون إصابة، بينهم أكثر من 393 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,274 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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