تداولات البورصة تقفز الي 14.2 مليار جنيه في ختام أول أسبوع من يونيو









كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول قد ارتفع إلى 14.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.625 مليار ورقة منفذة على 160 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها مليار جنيه، وكمية التداول بلغت مليون ورقة منفذة على ألف عملية خلال الأسبوع الماضى ، حيث كانت البورصة المصرية تعاني من ضعف كير في قيم التداول قبل العيد بسبب رغبة المستثمرين في توفير السيولة خلال الاعياد خوفاً من تداعيات فيروس كورونا .









وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" خلال هذا الاسبوع، تزامناً مع قرارات الحكومة الجديدة وهي التقليص من بعض الإجراءات الإحترازية ، وقفز بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 10621.14 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهو أول أسبوع تداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.98% ليغلق عند مستوى 1221.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.35% مغلقًا عند مستوى 1963.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 12185.43 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 680.61 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 25.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 568.1 مليار جنيه.

وأشارالتقرير الاسبعي للبورصة ، أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 837.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 75.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.3 مليار جنيه، بحجم تداول 517.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 61.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.7 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 136.5 ألف عملية.