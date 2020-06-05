علا رشدي عن فريق عمل "100 وش": "انتوا فين محتاجة فلوس"

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عبرت الفنانة علا رشدي، عن اشتياقها الشديد لعصابة عمر وسكر من خلال نشر صورة تجمعها بالفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلقت علا، على الصورة قائلة:"انتوا فين يا عمر وسكر؟؟ مفيش نصباية جديدة؟!! ماجي محتاجه فلوس!!! وحشتوني اوي والعصابة كلها وحشتني!!".







يذكر أن علا رشدي، شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "ب 100 وش"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان آسر ياسين وأسلام إبراهيم ونيللي كريم وحسن أبو الروؤس.