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لم يكمل عامه الـ85.. تعرف على عمر حسن حسني الحقيقي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:00 م
حسن حسني
حسن حسني
مي مرسي
ذكرت فاطمة ابنة الفنان الراحل حسن حسني أن تاريخ ميلاده الحقيقي هو يوم 19 يونيو عام 1936، أي أنه كان سيكمل عامه الـ84 وليس الـ89 كما ذكرالبعض.

وأوضح أبنائه في حلقة خاة من برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " MBC"، أن الفنان حسن حسني كانت بعض المواقع تحتفل بعيد ميلاده في شهر 10 ولكنه لم يتدخل في هذا الموذوع ولم يحاول توضيح ذلك للجمهور، لأنه كان يحب الهدوء والابتعاد عن الأضواء

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