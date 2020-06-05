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"المسماري": ليبيا تواجه الآن معركة مع تركيا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:23 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
الفجر
قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات الليبية قررت الانسحاب من ترهونة حفاظا على حياة السكان.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن القوات أعادت التمركز في منطقة آمنة بعد الخروج من ترهونة، مضيفا: "نحن الآن نواجه معركة مع تركيا".

وأشار إلى أن التيار المسير التركي استهدف مدنيين في ترهونة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، منوها بأن المعركة ليبية تركية وليست ليبية ليبية.

وأكد بأنه على الأمم المتحدة والمجتمع الليبي تحمل مسؤولية ما يحدث في ليبيا.

ويذكر أن قال المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا مستمرة في خرق القرارات الدولية عبر إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا بشكل يومي عبر رحلات طيران مدنية وعسكرية بحسب موقع "فلايت رادار" المتخصص  في مراقبة حركة الطائرات حول العالم.

وأوضح "المسماري"، أنه تم رصد طائرتين من طراز "لوكهيد سي 130 إي" خلال انتقالهما من إسطنبول إلى مصراتة وطائرة تابعة لسلاح الجو التركي  غادرت من إسطنبول متجهة إلى ليبيا الطائرات التركية كانت تحمل مرتزقة سوريين هبطوا في مصراتة، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ونوه بأن الجيش الليبي ضبط الداعشي السوري أبو بكر البويضاني الذي انتقل إلى ليبيا  برعاية المخابرات التركية  كأمير لما يعرف بـ"فيلق الشام"، ليأتي ذلك دليلا جديدا عن تعاون تركيا مع تنظيم داعش الإرهابي لنشر الإرهاب والتطرف في ليبيا والمنطقة، مشيرا إلى أنه تجاوز عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا الـ 10 آلاف شخص بينهم قيادات إرهابية.



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ليبيا تركيا المعركة المسماري التمركز الأمم المتحدة

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