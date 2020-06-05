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"الطيبة والحنية".. أبناء حسن حسني يسردو ذكرياتهم مع والدهم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:53 م
حسن حسني
حسن حسني
مي مرسي
ذكرت فاطمة نجلة الفنان الراحل حسن حسني تفاصيل من معاملة والدها لها،قئلة "كان طيب وحنين جدا ولازن يسأل عليا في اليوم مرتين وبتبقا كارثة لو مردتش ومينفعش مردش عليه".

وأضافت في حلقة خاصة من برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " MBC"، أن حسن حسني كانت بالنسبة له أسرته شئ كبير، وكان يحزن عندما تقوم بزيارته وتقرر أن تذهب إلى منزلها،وذكر هشام نجله أن الفنان حسن حسني كان يقوم بأخذ رأيهم في أعماله المهمة فقط.

وتابع أن الفنان حسن حسني كان يتعامل معهم كأصدقاء وليس كأب وابن، وكان دائما يسامحهم إذا بينهم أي حزن معبرا عن ذلك "كان قلبه أبيض".

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