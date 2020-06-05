شرطة مكة تقبض على 3 مقيمين ارتكبوا قضايا اعتداء على الأموال





أعلن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر.





ولفت "الغامدي" إلى أنعم ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، مؤكداً على أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة".





هذا وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، كما تم تسجيل 1651 حالات تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، عقب تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.