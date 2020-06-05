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شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الارتفاعات التى حدثت في أسعار السجائر مؤخرا تعود  إلي جشع التجار الذين استغلوا ضعف كميات السجائر المطروحة بالسوق بسبب فترة إجازة عيد الفطر في زيادة أسعارها.

 

وقال إمبابي"، موردون وموزعون السجائر توقفوا عن التوزيع خلال فترة عيد الفطر، بالإضافة إلى توقيتات الحظر المفروضة من الحكومة التي  أثرت على كميات ضخهم السجائر بالأسواق، ما جعل هناك ضعف في كميات السجائر  المطروحة خلال الفترة الحالية، واستغل هذا الأمر بعض التجار الجشعون وقاموا برفع الأسعار واهمين المواطنين إنها بسبب زيادة الضرائب."

 

وتابع، آخر زيادة في أسعار السجائر تمت في شهر فبراير الماضي بقيمة تتراوح بين خمسين إلى 2 جنيه للعلبة في مختلف الشرائح، وأتفقنا مع وزير المالية بعدم زيادة أسعار السجائر مرة آخري لمدة 18 شهر."

 

وتوقع إمبابي"، أن تشهد أسعار السجائر استقرار بالسوق خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام ،  وذلك مع عودة عمل الموزعون وتجارة الجملة  والذي سيساعد على  توزيع كميات كبير منها على المحلات  والأكشاك وبالتالي زيادة المعروض منها.

 

 

 

 

 


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