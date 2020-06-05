إتاحة لقاح كورونا الصيني في الأسواق نهاية 2020 (تفاصيل)

قال الإعلامي الصيني نادر رونج، إن بلاده نجحت في اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، موضحا أن شركة صينية طبية أعلنت في أواخر شهرمايو الماضي نجحها في إجراء تجربة سريرية على مصابي فيروس كورونا.





وأضاف "رونج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم إنجاز مرحلتين من عملية إنتاج اللقاح الجديد لفيروس كورونا، وتمثلت الأولى في إثبات أن هذا اللقاح آمن ليس له تأثيرات جانبية والمرحلة الثانية إثبات امتلاكه فعالية ودور للوقاية من الفيروس.





وكشف أن المرحلة الثالثة من عملية إنتاج لقاح فيروس كورونا توسيع قاعدة المتطوعين حتى يتم إثبات أنه لقاح آمن ثم يتم استخدامه بشكل تجاري في العالم.





وكشف الإعلامي الصيني نادر رونج أن لقاح كورونا الصيني سيكون جاهز للاستخدام التجاري في الأسواق نهاية العام الجاري وسيتم إتاحته لجميع دول العالم من أجل إنقاذ البشرية.











