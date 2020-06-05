طبيب في روما: بلازما المتعافين من كورونا تعالج 3 آخرين (فيديو)

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن تغيير بروتوكول العلاج بعد تشريح عدد من الجثث في إيطاليا؛ أدى لتقيل عدد الوفيات وزيادة أعداد المتعافين.





وأضاف "عودة"، خلال لقاء عبر الأقمار الصناعية من روما ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن البلازما التي يتم سحبها من شخص واحد متعافٍ من فيروس كورونا تسهم في علاج 3 مصابين آخرين.





وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية أن الفيروس بات ضعيفا في إيطاليا وأعراضه خفيفه و85% من المصابين الجدد لا تظهر عليهم الأعراض ويتلقون العلاج في منازلهم.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.

ارتفاع أعداد المصابين والوفيات



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

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