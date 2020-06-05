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تركيا تسجل 18 حالة وفاة و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
الفجر
سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، 18 حالة وفاة و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل867 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا للمؤشرين، بينما تم رصد 931 حالة شفاء.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 867 ليصل إلى 166422 حالة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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