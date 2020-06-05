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'السيسي ست سنوات من الإنجازات'.. قناة النيل الدولية تحتفل بذكرى تنصيب الرئيس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:53 م
تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية
تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية
ميسون أبو الحسن
أعلنت تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية، عن احتفال القناة في الثامن من يونيو، وهو  ذكرى تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة مصر؛ حيث أعدت القناة في هذا اليوم، خريطة برامجية متميزة، تعكس إنجازات مصر في ست سنوات، لتصدر رسالة إلى العالم باللغتين الإنجليزية والفرنسية عن المشروعات القومية العديدة التي تنشأ على أرض الواقع.

وقالت "حسين" في بيان لها، إن من أهم هذه المشروعات التي يجب أن نسلط عليها الضوء، الطرق والكباري ومدن الشباب، فضلًا عن التغيير الحضاري الذي شهدته ميادين مصر، كميدان التحرير، الذي سيصبح من أجمل الميادين في العالم، ومن المقرر افتتاحة قريبًا.

وأضافت أن القناة ستتطرق أيضًا في برامجها الإخبارية، إلى نجاح السياسة الخارجية المصرية، والتي ساعدت على تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في العامين الماضيين، وما حققتة مصر من الاستقرار في القارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع أشقائها الأفارقة، وكذلك استعادة مصر مكانتها ودورها المحوري في المنطقه والعالم.

وأكدت "حسين" أن البرامج الاقتصادية ستتناول أيضًا، إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي على الصعيد الاقتصادي، وكل شئ حو إنشاء المدن الصناعية الجديدة، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات.

وتابعت: كل ذلك بالإضافة إلى إذاعة الفيلم التسجيلي "الرئيس القائد والإنسان"، وكذلك مجموعة من البروموهات أنتجتها القناة خصيصًا لهذه المناسبة، بعنوان الرئيس السيسي ست سنوات من الإنجازات.

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