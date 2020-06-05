حقيقة انتقال قائد الأهلي إلى أحد أندية الدوري الممتاز

نفي المهندس ماجد سامي مالك نادى وادى دجلة، الأنباء التي ترددت عن اهتمام الفريق الدجلاوي بضم حسام عاشور قائد النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وكانت إدارة النادي الأهلي، وجهت الشكر للاعب بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير خلال الاسبوع الحالي، وسحب الامتيازات التي منحها في وقت سابق.





ونشر ماجد سامي علي صفحته بموقع التواصل ال تواصل الإجتماعي فيس بوك: "اهتمام وادي دجلة بضم حسام عاشور غير حقيقي".





وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب.





وكشف النادي، أن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطوة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط.





وقرر حسام عاشور قائد النادى الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضًا سعودياً مغريًا وآخر برتغاليً خلال الأيام الماضية، بخلاف العروض المحلية.





وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات.











