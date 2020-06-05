Advertisements

حقيقة انتقال قائد الأهلي إلى أحد أندية الدوري الممتاز

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:44 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
نفي المهندس ماجد سامي مالك نادى وادى دجلة، الأنباء التي ترددت عن اهتمام الفريق الدجلاوي بضم حسام عاشور قائد النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت إدارة النادي الأهلي، وجهت الشكر للاعب بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير خلال الاسبوع الحالي، وسحب الامتيازات التي منحها في وقت سابق.

ونشر ماجد سامي علي صفحته بموقع التواصل ال تواصل الإجتماعي فيس بوك: "اهتمام وادي دجلة بضم حسام عاشور غير حقيقي".

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب.

وكشف النادي، أن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطوة مهرجان الاعتزال عدة ساعات فقط.

وقرر حسام عاشور قائد النادى الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضًا سعودياً مغريًا وآخر برتغاليً خلال الأيام الماضية، بخلاف العروض المحلية.

وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حفيد الخطيب حسام عاشور الإنتقالات الصيفية اصل اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 19 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب طارق وساسي.. هل يبحث حسام عاشور عن مركز جديد في الزمالك "على كبر"

منذ أقل من ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة لينا الفيشاوي تكشف عن أخ غير شقيق لها (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

صفقة برشلونة الكبرى.. أرقام البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان

منذ 40 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ ساعتين

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مكالمة محمود الخطيب تقرب نجم دجلة من الأهلي

حرب جديدة.. صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

بعد النهاية.. ماذا قدم حسام عاشور طوال مسيرته مع الأهلي؟

حقيقة مفاوضات وادي دجلة مع نجم الأهلي "المغضوب عليه"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

"الصحة" تعلن نسب حالات الإصابة بفيروس كورونا

07:01 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

07:16 م

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين