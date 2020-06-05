Advertisements

الشرطة الهندية تلقي القبض على قاتل أنثى الفيل "الحامل" بالأناناس المفخخ

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:17 م
الفيل
الفيل
أثارت واقعة قتل أنثى الفيل الحامل بالهند حالة من الغضب العارمة على مستوى العالم وكل من علم بالواقعة، ولاسيمًا بعدما أقبل شخص على تقديم أناناس ملئ بالمتفجرات لها مستغلًا جوعها، حتى انفجر بداخلها.

أنثى الفيل المقتولة

وتصدر الفيل "ترند" محرك البحث جوجل عقب ارتكاب الواقعة الموثقة بالصور، والتي تدين مرتكبيها، الذين أقدموا على قتل روح دون مراعاة لأي أعراف أو لجنينها الذي لم يرى النور والذي كان سيخرج للحياة بعدها بشهور قليلة.

قاتل أنثى الفيل

ألقت الشرطة الهندية القبض على مرتكب الواقعة التي هزت العالم حيث قتل أنثى الفيل الحامل، بعدما قدم لها وجبة مليئة بالمفرقعات أودت بحياتها وحياة جنينها، بإحدى ولايات الهند.

عمر الفيل المقتول

وبلغت أنثى الفيل 15 عامًا وكانت تحمل جنينًا في بطنها وشعرت بالجوع فقررت السير في إحدى قرى ولاية كبرالا إلى أن شخصا قتلها بالأناناس المفخخ لينفجر بفمها، حيث لجأت إلى أحد الأنهار الموجودة هناك وظلت به حتى ماتت وهي واقفة بداخله.

شهود على قتل أنثى الفيل

وأشار شهود عيان إلى أن الفيل المقتول "أنثى" عانى من إصابات بالغة وظل يجوب لساعات بالقرية دون أن يضر بأحد أو يتعرض لأحد، ثم لجأ إلى النزول بالماء ليتخلص من بعض الآلام ويبعد الذباب من على الجروح التي تعرض لها وظل حتى مات.
  
التحقيق في واقعة فتل الفيل

وتواصل إدارة الغابات لهذه المنطقة بالهند التحقيق في ةواقعة قتل أنثى الفيل الحامل ومعرفة تفاصيل قتلها وسبب تقديم الشخص المتهم الأناناس المفخخ لها، والتأكد من هويته إذا كان صيادًا أم مزارعًا.

غضب كبير على قتل أنثى الفيل وجنينها

وطالب حقوقيون من الهند وخارجها بضرورة توقيع أشد العقوبة على المتهم بقتل أنثى الفيل وجنينها، باعتبار أنها جريمة كبرى لا يمكن التغاضي عنها، وتشديد العقوبات لمنع تكرار هذه الواقعة الأليمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واقعة قتل الفيل واقعة الفيل الفيل المقتول الفيل الفجر أنثى فيل

أخبار تهمك

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

حلمي طولان يدافع عن نفسه بعد هجوم قناة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

منذ ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد اقترابه من الأهلي.. 4 محطات في مشوار محمد إبراهيم مع الساحرة المستديرة (أرقام)

منذ ساعة الا ربع

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 21 ساعة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

"الأطباء" تنعي أستاذ بطب الأزهر إثر وفاته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 20 ساعة

لأول مرة لينا الفيشاوي تكشف عن أخ غير شقيق لها (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ يوم

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع 14 شخصا وإصابة 16 فى حادثين منفصلين بالهند

مقتل 16 جنديا في انفجار قنبلة بالهند

مقتل سياسي و4 من أسرته في كمين بالهند

مقتل 3 أشخاص في اندلاع حريق بالهند

للحامل في الشهور الأولى.. احذري تناول هذا المشروب

قصة قتل الضمير.. تصفية أنثي فيل بوجبة مفرقعات في الهند

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

05:38 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين