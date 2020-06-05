الشرطة الهندية تلقي القبض على قاتل أنثى الفيل "الحامل" بالأناناس المفخخ

أثارت واقعة قتل أنثى الفيل الحامل بالهند حالة من الغضب العارمة على مستوى العالم وكل من علم بالواقعة، ولاسيمًا بعدما أقبل شخص على تقديم أناناس ملئ بالمتفجرات لها مستغلًا جوعها، حتى انفجر بداخلها.





أنثى الفيل المقتولة





وتصدر الفيل "ترند" محرك البحث جوجل عقب ارتكاب الواقعة الموثقة بالصور، والتي تدين مرتكبيها، الذين أقدموا على قتل روح دون مراعاة لأي أعراف أو لجنينها الذي لم يرى النور والذي كان سيخرج للحياة بعدها بشهور قليلة.





قاتل أنثى الفيل





ألقت الشرطة الهندية القبض على مرتكب الواقعة التي هزت العالم حيث قتل أنثى الفيل الحامل، بعدما قدم لها وجبة مليئة بالمفرقعات أودت بحياتها وحياة جنينها، بإحدى ولايات الهند.





عمر الفيل المقتول





وبلغت أنثى الفيل 15 عامًا وكانت تحمل جنينًا في بطنها وشعرت بالجوع فقررت السير في إحدى قرى ولاية كبرالا إلى أن شخصا قتلها بالأناناس المفخخ لينفجر بفمها، حيث لجأت إلى أحد الأنهار الموجودة هناك وظلت به حتى ماتت وهي واقفة بداخله.





شهود على قتل أنثى الفيل





وأشار شهود عيان إلى أن الفيل المقتول "أنثى" عانى من إصابات بالغة وظل يجوب لساعات بالقرية دون أن يضر بأحد أو يتعرض لأحد، ثم لجأ إلى النزول بالماء ليتخلص من بعض الآلام ويبعد الذباب من على الجروح التي تعرض لها وظل حتى مات.

التحقيق في واقعة فتل الفيل





وتواصل إدارة الغابات لهذه المنطقة بالهند التحقيق في ةواقعة قتل أنثى الفيل الحامل ومعرفة تفاصيل قتلها وسبب تقديم الشخص المتهم الأناناس المفخخ لها، والتأكد من هويته إذا كان صيادًا أم مزارعًا.





غضب كبير على قتل أنثى الفيل وجنينها





وطالب حقوقيون من الهند وخارجها بضرورة توقيع أشد العقوبة على المتهم بقتل أنثى الفيل وجنينها، باعتبار أنها جريمة كبرى لا يمكن التغاضي عنها، وتشديد العقوبات لمنع تكرار هذه الواقعة الأليمة.



