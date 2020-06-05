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تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع طبيب الأهلي
الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:12 م
علي نبوي
حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على عقد جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق الأول، للاطمئنان على الفريق بشكل عام وعلى اللاعبين المصابين وسير البرنامج العلاجي والتأهيلي لكل لاعب، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الجهاز الفني والإداري والطبي خلال فترة التوقف الحالية للنشاط.
كما تطرقت الجلسة إلى ملف الاحتياجات الطبية اللازمة للفريق خلال المرحلة المقبلة، بهدف توفير كافة المستلزمات والأدوات التي تضمن كل سبل الحماية للاعبين، إذا ما قررت الدولة عودة النشاط الرياضي من جديد، واستئناف التدريبات سواء بشكل جماعي أو من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات.
ويسعى الأهلي الى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبًا لاستئناف النشاط في أي وقت وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع الرياضة في مصر بشكل عام، على غرار ما حدث في العديد من الدول الأوروبية.
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كما قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسليم لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، المراكز التي يرغب المدرب السويسري في تدعيم صفوف الفريق بها.
المدرب السويسري أبلغ إدارة التخطيط بالنادي الأحمر برغبته في التعاقد مع مركز الظهير الأيمن وخط الدفاع والوسط والهجوم.
وقام المدرب السويسري بدراسة السيرة الذاتية لعدد من اللاعبين من أجل اختيار المناسب للفريق الأحمر، وبدء التفاوض معه.
وتصدر الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق تيبي مازيمبي الكونغولي، والأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، على رأس القائمة حيث طلب فايلر ضرورة التعاقد معهما في الميركاتو الصيفي المقبل.
والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا.
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