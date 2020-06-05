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تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع طبيب الأهلي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:12 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على عقد جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق الأول، للاطمئنان على الفريق بشكل عام وعلى اللاعبين المصابين وسير البرنامج العلاجي والتأهيلي لكل لاعب، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الجهاز الفني والإداري والطبي خلال فترة التوقف الحالية للنشاط. 

كما تطرقت الجلسة إلى ملف الاحتياجات الطبية اللازمة للفريق خلال المرحلة المقبلة، بهدف توفير كافة المستلزمات والأدوات التي تضمن كل سبل الحماية للاعبين، إذا ما قررت الدولة عودة النشاط الرياضي من جديد، واستئناف التدريبات سواء بشكل جماعي أو من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات. 

ويسعى الأهلي الى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبًا لاستئناف النشاط في أي وقت وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع الرياضة في مصر بشكل عام، على غرار ما حدث في العديد من الدول الأوروبية.

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كما قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسليم لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، المراكز التي يرغب المدرب السويسري في تدعيم صفوف الفريق بها.

المدرب السويسري أبلغ إدارة التخطيط بالنادي الأحمر برغبته في التعاقد مع مركز الظهير الأيمن وخط الدفاع والوسط والهجوم.

وقام المدرب السويسري بدراسة السيرة الذاتية لعدد من اللاعبين من أجل اختيار المناسب للفريق الأحمر، وبدء التفاوض معه.

وتصدر الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق تيبي مازيمبي الكونغولي، والأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، على رأس القائمة حيث طلب فايلر ضرورة التعاقد معهما في الميركاتو الصيفي المقبل.

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا.




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