حملات تطهير مكثفة بالدقهلية لمواجهة كورونا (صور)

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الجمعة، حملات تطهير وتعقيم مكثفة بالمنشآت ومواقف السيارات والشوارع وتواصل أعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





تأتي الحملات تنفيذا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باعتبار الجمعة يومًا مخصصًا للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في سائر أنحاء المحافظة، وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة بكامل أجهزتها لمجابهةانتشار فيروس كورونا حفاظا سلامة المناخ العام للمواطنين فى المنشآت العامه ومواقف السيارات هذا بالاضافة الى تكثيف وتواصل اعمال رفع القمامه وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.





فقد تواصلت اليوم الجمعة أعمال فرق التطهير بمراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة بالتنسيق مع الطب الوقائى بمديرية الصحة وفرق التطهير بقطاع الطب البيطرى والمجتمع المدنى بنطاق المحافظة اعمال التطهير المكثفة ورش مواقف السيارات والمنشآت وكافة اماكن تواجد المواطنين بالمطهرات، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على المواطنين في كافة مناطق المحافظة.





واستمرت فرق أعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بنطاق المحافظة بهدف توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين بنطاق المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، ومضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية،في إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة ومديريات الخدمات المعنيه، هذا بالاضافة الى استمرار اعمال رفع القمامه بهدف تحسين مستوى النظافة بنطاق المحافظة تحقيقا لارضاء المواطنين.





وفي سياق متصل، قام قطاع الورشة الصناعية برئاسة حى غرب المنصورة اليوم الجمعة تحت أشراف مباشر من الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية بحى غرب، بحملة تطهير وتعقيم أستهدفت منطقة المشاية السفلية، ذلك بعد تذويد السيارات المخصصة بغسيل الشارع بالمطهرات ليتم غسيل وتطهير الشارع فى أنن واحد، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الأحترازية التى أتخاذتها رئاسة حى غرب للتصدى لفيروس كورونا المستجد.





وأكد رئيس حى غرب المنصورة علي تكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحى، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحى