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بفرمان من زيدان...ريال مدريد يلغي الراحة من التدريبات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:06 م
ريال مدريد
ريال مدريد
هيثم موسى



ألغى  زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد  الراحة التي كانت مقرر بنهاية الأسبوع، نظرا لاقتراب عودة الليجا، على أن يكون المران الأخير غدا السبت.

وكان زيدان أخبر  لاعبيه اليوم، بأن السبت ستخضع المجموعة بأكملها لمران قاس، قبل أيام من مباراة الفريق المقبلة في الليجا أمام إيبار المقرر لها 14 من الشهر الجاري على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وشهد مران الجمعة تدريبات خفيفة، ولم يتم تقسيم اللاعبين لفريقين لإجراء مباراة بينهما، وشهدت بداية المران فقط تدريبات بدنية مكثفة قبل البدء في التدريب بالكرة.

ولم يكن هناك سوى غياب وحيد فقط للإصابة، وهو اللاعب الصربي لوكا يوفيتش الذي يواصل عملية التعافي.

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