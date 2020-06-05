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ترامب :الاقتصاد الأمريكي في طريقه نحو التعافي بعد تقرير الوظائف

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
محمد عصام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية  حققت نجاح في المعادلة الصعبة التى تتمثل في إغلاق اقتصادها وإنقاذ حياة المواطنين  بسبب أزمة فيروس كورونا  دون تأثير يذكر على الأداء الاقتصادي وخسائر الوظائف للمواطنين.

 

جائت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي، بعد إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقرير معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، والذي جائت الأرقام فيه مخالفة لتوقعات المحللين، إذا انخفضت معدلات البطالة وشهدت الوظائف ارتفاعا بالتزامن مع أزمة كورونا.

 

 

وسخر ترامب من التقارير الاقتصادية قائلا" تحدثوا عن خسائر وظائف بنحو 6 ملايين إلى 20 مليون وظيفية القطاعات الغير زراعية..، ولكن التقرير أظهر اضافتنا لنحو 3 مليون وظيفة وسيشهد الاقتصادي مزيد من التحسن والتعافي."

 

وأكد " ترامب"، على أن قطاع الطيران سيشهد تعافي قوي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات من كرونا بدأت تنخفض في الولايات المتحدة، وسيساعدها ذلك في فتح اقتصادها.

 

وأشار إلى المؤشرات البورصة الأمريكية شهدت ارتفاعات خلال 50 يوما الماضية رغم الظروف الصعبة من الاحتجاجات التي شهدتها الولايات، جائحة كورونا

 

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