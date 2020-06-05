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الأردن يسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
الفجر
سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 784 حالة.

ويذكر أن قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الأردن تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بطريقة نموذجية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل فتح المدارس والجامعات.

وأوضح "العضايلة"، خلال مؤتمر صحفي له، الخميس، أن غالبية إصابات كورونا في الأردن مؤخرا هي لأشخاص قادمين من الخارج.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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