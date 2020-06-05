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حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تشهد مدينة جمصة في محافظة الدقهلية، حملات مكثفة شنتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية؛ لمتابعة تطبيق قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بغلق جميع شواطئ مدينة جمصة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد والمنصور الجديدة أمام المصطافين لحين إشعار آخر.

ترأس الحملة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصة والعميد عبدالعزيز البدراوي مأمور قسم شرطة جمصة، حيث تفقد الشاطئ لتطبيق قرار الغلق ومنع المصطافين من التواجد علي الشاطئ ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمجابهة فيرس كورونا المستجد.

وشدد رئيس المدينة على أخد الحيطة والحذر من تواجد أي أحد من المصطافين علي الشاطئ حرصا علي المواطنين، في إطار المرور والمتابعة اليومية لرئاسة المدينة علي الشواطئ.

كما تفقد رئيس المدينة الأعمال القائمة علي الشاطئ، وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية، بالاهتمام بنظافة الشاطئ والكورنيش استعدادا لموسم الصيف.

وفي ذات السياق قام رئيس مدينة جمصة بالمرور والمتابعة علي الأعمال القائمة علي الشاطئ، من رفع الرمال المتراكمة علي الكورنيش وعمل مسح شامل وتسوية الشاطئ وإزاله المخلفات نتيجة العوامل الجوية وتنظيف وصيانة دورات المياه والادشاش علي الشاطئ ومازال العمل مستمر، وذلك للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للشاطئ، استعدادا لاستقبال موسم الصيف، بجهود فريق العمل التنفيذي.

وعلي صعيد آخر أمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوزيع زهور التهنئة بتعافيه من فيروس كورونا وعودته لممارسة أعماله بديوان عام المحافظة علي عزل تمي الأمديد.

وطلب محافظ الدقهلية بتوزيع جميع الزهور التي جاءت لتهنئته على المرضى في مستشفى العزل الصحي بمدينة تمي الأمديد، مؤكدا أنه تعبير عن امنياته للجميع بالشفاء العاجل. 

وأكد محافظ الدقهلية أن المرضى يستحقون منا كل الرعاية التي سنعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم وهذه الزهور تعبيرا منا على أننا معهم وهم في قلوبنا.

واستقبل عدد من الأطقم الطبية العاملة بمستشفى العزل بتمي الأمديد باقات الزهور معبرين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على اللفتة الطيبة ودعمه المتميز لهم وحرصه على توفير الرعاية الطبية للمرضى وإدخال السعادة على نفوسهم.

حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)
حملة لمحافظة الدقهلية لمتابعة غلق شواطئ "جمصة" (صور)

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محافظة الدقهلية فيروس كورونا رئيس مدينة جمصة بوابة الفجر الفجر الدقهلية

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