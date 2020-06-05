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هدافو الألومنيوم خلال 17 مباراة بالموسم الحالي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
قدم فريق نادي الألومنيوم موسم قوي تحت قيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، واستطاع مواصلة المنافسة حتى الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة، القسم الثاني، للموسم الحالي 2019-2020 قبيل قرار تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

نجح الفريق في الحفاظ على مركزه ضمن فرق المربع للمجموعة الأولى، حيث يحتل المركز الثالث برصيد32 نقطة، ويتبقى للفريق 5 مباريات، يبدأها بمواجهة فريق نادي طهطا صاحب المركز الأخير بجدول المجموعة برصيد10 نقاط.

وفي المباراة الثانية يواجه فريق الإعلاميين، صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بملعب الاخير، والتي تعد مباراة فاصلة للفريق الحمادي لسعي الإعلاميين لتحقيق الفوز وضمان بقائه بالمنطقة الدافئة والابتعاد من شبح الهبوط، تحسبا لاقامة دوري المحترفين.

وتاتي المواجهة الثالثة أمام الحصان الأسود للمجموعة، والذي يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وبعيدا عن حسابات المجموعة يحمل هذا اللقاء عنوان "ديربي المحافظة"

وفي رابع ألمواجهات يواجه الألومنيوم نظيره فريق نادي ديروط، صاحب المركز قبل الأخير برصيد10 نقطة، بملعب الاخير.

ويختتم فريق الالومنيوم مبارياته أمام نادي سوهاج بملعب الاخير، الذي يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، وربما تحدث النتائج تغير في ترتيب تلك الفرق قبل المواجهة الأخيرة والذي يرتب عليه أهمية اللقاء.

وخاض فريق الألومنيوم 17 مباراة، خلال منافسات الموسم الحالي، بالمجموعة الاولي، بالقسم الثاني، حقق خلالهم، 10 إنتصارات، وتعادلان، وتلقى 5 هزائم.

وأحرز لاعبي الألومنيوم ، 20هدف، وعليه 11 هدف، حيث سجل الأهداف :

1- اغاثون ميلاد 3 أهداف، أمام الفيوم داخل الملعب، وبني سويف داخل ملعبه، وهدف أمام الإعلاميين داخل الأرض

2- محمد الشربينى هدفين، أمام البنك الأهلي خارج الأرض خلال مباراة الدور الاول، وامام طهطا خارج الأرض.

3- محمد ميدو 3 أهداف، أمام يروط خارج الملعب، وامام تليفونات بني سويف داخل ملعبه، والاعلاميين داخل ملعبه.

4- مصطفى ناصر هدفين، أمام طهطا خارج ملعبه، وامام الإعلاميين داخل ملعبه.

5- محمود نجاح 3 أهداف، هدافين أمام نادي المنيا ذهاب وعودة، وهدف أمام تليفونات بني سويف داخل الارض.

6- كيرلس ماهر هدفين، امام نادي سوهاج داخل ملعبه، واليوم داخل ملعبه.

7_محمود عطيتو هدفين أمام البنك الأهلي داخل ملعبه، وامام فريق بترول أسيوط داخل الأرض.

8- سمير فوزى، هدف أمام ديروط خارج الملعب.

9- إسلام عبد الراضي، هدف أمام المنيا خارج الارض.

10- محمود عبد الحفيظ أحرز هدف أمام فريق الاعلامين داخل ملعبه.

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