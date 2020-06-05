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إليسا تكشف عن موعد طرح البومها الجديد
الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:28 م
رشا عادل
كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تفاصيل البومها الجديد خلال حفلتها التي أحياتها أمس الخميس على المنصة الإلكترونية "شاهد vip".
وقالت إليسا، خلال لقائها على هامش الحفل:"ألبومي سيصدر بعد شهر من الآن، وقد سجلت 17 أغنية لألبومي، وسأخضع الأسبوع المُقبل لجلسة تصوير خاصة به. وأشكر روتانا على كل الدعم الذي تقدمه لي".
وأضافت:"في الألبوم سأكرر التعاون مع أسماء بارزة سبق أن عملت معها مثل: محمد رحيم، نادر عبدالله، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد، أسامة مصطفى. أيضا هناك أغاني مع أسماء جديدة".
وتابعت:"سيتضمن ألبومي أغنية اخترتها عنوانا للألبوم وستكون بيوجرافي، أي بمثابة سيرة ذاتية عن حياتي".
وقالت إليسا، خلال لقائها على هامش الحفل:"ألبومي سيصدر بعد شهر من الآن، وقد سجلت 17 أغنية لألبومي، وسأخضع الأسبوع المُقبل لجلسة تصوير خاصة به. وأشكر روتانا على كل الدعم الذي تقدمه لي".
وأضافت:"في الألبوم سأكرر التعاون مع أسماء بارزة سبق أن عملت معها مثل: محمد رحيم، نادر عبدالله، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد، أسامة مصطفى. أيضا هناك أغاني مع أسماء جديدة".
وتابعت:"سيتضمن ألبومي أغنية اخترتها عنوانا للألبوم وستكون بيوجرافي، أي بمثابة سيرة ذاتية عن حياتي".
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