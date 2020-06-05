إليسا تكشف عن موعد طرح البومها الجديد

Advertisements

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تفاصيل البومها الجديد خلال حفلتها التي أحياتها أمس الخميس على المنصة الإلكترونية "شاهد vip".







وقالت إليسا، خلال لقائها على هامش الحفل:"ألبومي سيصدر بعد شهر من الآن، وقد سجلت 17 أغنية لألبومي، وسأخضع الأسبوع المُقبل لجلسة تصوير خاصة به. وأشكر روتانا على كل الدعم الذي تقدمه لي".





وأضافت:"في الألبوم سأكرر التعاون مع أسماء بارزة سبق أن عملت معها مثل: محمد رحيم، نادر عبدالله، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد، أسامة مصطفى. أيضا هناك أغاني مع أسماء جديدة".





وتابعت:"سيتضمن ألبومي أغنية اخترتها عنوانا للألبوم وستكون بيوجرافي، أي بمثابة سيرة ذاتية عن حياتي".