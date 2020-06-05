الإمارات تتبرع بمجموعات اختبار الكشف عن كورونا لمنظمة الصحة





أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات أدوات اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي تكفي لفحص 500 ألف شخص.





وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام": إن التبرع يأتي بمجموعات اختبار الكشف عن الفيروس؛ دعماً للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشاره في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.





وقدمت دولة الإمارات في إطار استجابتها لأزمة "كوفيد-19" حتى الآن ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أشد الحاجة إليها.



