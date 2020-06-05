حمدي المرغني يكشف سبب إجراء أشرف زكي لعملية بالقلب

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شارك الفنان حمدي المرغني، جمهوره بصورة جديدة له مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلق حمدي، على الصورة قائلًا:"لصورة دي كانت الساعة ٨ الصبح في عز الشتاء كان يوم ترفيهي لطلبة الأكاديمية الأطفال من المعهد العالي للبالية والمعهد العالي للكونسرفتوار وكان ليا الشرف ان يدعوني الدكتور للحضور اليوم ده مع الأطفال".





وأضاف:"ليه بقول الكلام ده عشان أقول بس ان الدكتور بجد مبينامش عشان يخدم ويسعد الطلبه في أكاديمية الفنون بصفته رئيسًا لها زي مابيخدم وبيسعد أعضاء نقابة المهن التمثيلية بصفته نقيبًا لهم وده السبب الرئيسي في الأجهاد والتعب اللي حس بيه وبناء عليه أجري عملية وخرج منها بالسلامه الحمدلله".





وتابع:"حابب أقولك حمدالله عالسلامة يادكتور وربنا يحفظك ويبارك في صحتك وشكرًا من قلبي ليك".