يسرا عن أشرف زكي: "أخونا وصديقنا ونقيبنا وسندنا"

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عبرت الفنانة يسرا، عن حزنها الشديد لخضوع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي لعملية جراحية بالقلب، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلقت يسرا، على الصورة قائلة:"أخونا وصديقنا ونقيبنا وسندنا جميعا الدكتور أشرف زكي بدعيلك من كل قلبي تقوم بالسلامة وتفضل دايما رافعنا كفنانين ومحافظ على صورتنا بمجهودك وقلبك اللي دايما سبب في نجاحنا ووجهتنا المشرفة كفنانين مصريين.. ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم لنا بالسلامة".







يذكر أن آخر أعمال يسرا، مسلسل "خيانة عهد" الذي شاركت به خلال رمضان 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنان خالد أنور وعبير صبري وحلا شيحة.