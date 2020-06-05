ارتفاع أسعار الدولار .. تمنع التجار من خفض سعر جرام الذهب

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الجمعة 5-5-2020، استقرار رغم أنها كانت لابد أن تتراجع بسبب الهبوط القوي الذي حدث في سعر الذهب العالمي، لولا تخوفات التجار من مواصلة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه منع من خفض الأسعار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-5-2020 مستقرة عند نفس أسعار أمس الخميس حيث سجل الأتي.

سعر جرام عيار 18 نحو 661.7 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 772 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 882.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب سجل 1683 جنيه.

تراجعات في أسعار الذهب العالمية:





وكانت أسعار الذهب العالمية سجلت تراجعات قوية خلال تعاملات اليوم والأمس، لتهبط العقود الآجلة بنسبة 2.6% مسجلة 1682 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الفورية ليصل إلى 1680 دولار للأوقية.

شعبة تجارة الذهب تكشف أسباب عدم تراجع سعر الذهب في مصر رغم هبوط اسعار الذهب عالميا:





وقال إيهاب واصف رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع أسعار الذهب العالمية كان لابد معه أن يشهد ‘انخفاضا في أسعار الذهب في مصر، ولكن خوف التجار من تحقيق الدولار مزيد من الارتفاعات مقابل الجنيه منع تلك الانخفاضات أن تحدث.





أسعار الدولار ترتفع:

وكانت اسعار الدولار قد شدت أرتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام الجنيه بقيمة تراوح بين 5 إلى 10 قروش؛ ليصل بنهاية الأسبوع إلى 16.14 جنيه لشراء و16.24 جنيه للبيع.