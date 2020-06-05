تعرف على مخاطر ارتداء "الكمامة" لفترات طويلة.. أبرزها "الصداع"!

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، المخاطر الصحية التي من الممكن أن تُصيب الإنسان بعد ارتداء "الكمامة" لفترات طويلة، وخاصةً عقب فرض ارتداء الكمامة بشكل إجباري في عدد من بلدان العالم، في محاولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية مخاطر ارتداء الكمامة لفترات طويلة على الصحة، وفقًا لموقع "Eat this" الصحي.





يختلف الوقت الذي يتعين على الشخص ارتداء الكمامة فيه فالبعض يستخدمها أثناء التسوق وشراء البقالة، بينما آخرون يعتمدون عليها أثناء استخدام وسائل المواصلات، ولكن يتعين على آخرون ارتدائها أثناء العمل مثل الأطباء والممرضين وجميع الأفراد العاملين في مجال الرعاية الطبية لساعات طويلة على مدار اليوم خاصة بسبب زيادة أعداد المرضى والمقبلين على طلب الرعاية.





قالت ماريا بينادو، مسؤولة معلومات الصحة العامة في إدارة الصحة العامة في مقاطعة إمبريال، إنه لا توجد معلومات متاحة عن الآثار الجانبية لارتداء الأقنعة لفترات قصيرة، ولكن في حال إستخدامه لوقت طويل مستمر قد يتعرض البعض لمزيد من الأضرار والمخاطر الصحية والتي حددتها في التالي:





- يتسبب ارتداء قناع الوجه لساعات طويلة إلى الإصابة بالصداع، وذلك ما أكدته دراسة أعدها قسم الطب في مستشفى الجامعة الوطنية، بسنغافورة أفادت بأن العاملين في القطاع الطبي والذين يعتمدون على ارتداء أقنعة الوجه لمدة طويلة قد يصابون بالصداع المستمر.





- ارتداء القناع لوقت طويل والانخراط في العمل والتعرض للإجهاد البدني والذهني يعرض الأشخاص للإصابة بتشوش الرؤية وزعللة العين وصعوبة في التركيز.





- ويواجه بعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلات تنفسية مثل حساسية الصدر وكذلك الربو من صعوبة في التنفس أثناء ارتداء قناع الوجه وخاصة إذا استمر الوضع لساعات طويلة.





- وتكمن خطورة ارتداء الأقنعة المختلفة إذا كانت الطبية أو القماشية في انه أثناء الزفير يخرج غاز ثاني أكسيد الضار ويأخذ معه السموم بالجسم، ولكن في حالة ارتداء القناع قد يتسبب في ارتداد الغاز مرة أخرى ويعرض ذلك للإصابة بمشكلات صحية عديدة.





- كما أن ارتداء الكمامة لفترات طويلة قد يتسبب في تهيج البشرة حساسيتها مما يعرض للإصابة بالإحمرار والألم والتورم، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة.





ضوابط ارتداء الكمامة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامة أمر ضروري في حال الخروج من المنزل والتواجد في أي تجمعات ولكن يجب أن يتم الأمر وفق لعدد من الضوابط الضرورية التي يجب الالتزام بها لتفادي نقل العدوى وتجنب التعرض لأي ضرر، وتتمثل تلك الضوابط فيما يلي:





-غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون قبل ارتداء الكمامة.





- عدم ارتداء كمامة تخص أشخاص آخرين.





- عند ارتداء الكمامة يجب الإمساك بها من الأطراف ووضعها مباشرة على الوجه لتغطي الأنف والفم.





- يجب التخلي عن الكمامة عند عدم التواجد في تجمعات في الهواء الطلق للسماح بإطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون وعدم ارتداده مرة أخرى.





- يجب خلع قناع الوجه بحرص من وراء الأذنين ثم التخلص منها في القمامة، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.





- لا يجب استخدام القناع الطبي لعدد من المرات، في حين أن القناع القماشي يمكن اعادة استخدامه ولكن بعد تعقيمها جيدًا وغسلها بواسطة الماء والصابون.