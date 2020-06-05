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الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الوداد المغربي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:00 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
بات إسماعيل الحداد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربى، بعيدا عن الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وكانت شهدت الفترة الأخيرة الحديث عن دخول الزمالك في مفاوضات مع إسماعيل الحداد، وهذا ما نفاه مصدر مطلع بنادي الزمالك.

حيث أكد أن إدارة الابيض لم تدخل هذا الموسم في مفاوضات لضم الحداد، خاصة أن الأبيض يمتلك وفرة كبيرة من اللاعبين فى الخط الأمامي.

إدارة الزمالك تصب تركيزها على ضم الأنجولي آرى بابل، جناح فريق أول أغسطس الأنجولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب إلى جانب ضمه في صفقة انتقال حر خاصة نظرا لنهاية عقده مع ناديه نهاية الموسم الحالي.

وكان أكد وكيل أعمال آري بابل أن جميع الأمور فى الصفقة تمت ويتبقى الكشف الطبي للاعب والتوقيع الرسمي، مشيرا إلى أن تعليق الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا هو ما عطل حصول الزمالك على توقيع اللاعب الأنجولي.

يشار إلى أن الزمالك يرغب في دعم باقي المراكز وليس مركز الجناح فقط، وعلى رأسها الظهير الأيمن ومركز المهاجم الصريح ومركز الوسط.

جدير بالذكر أن اسماعيل الحداد انتقل إلى صفوف الوداد المغربي في عام 2015، ولعب 142 مباراة، وسجل 24 هدف، وصنع 33 هدف آخرين.



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رياضة الصفوف الزمالك الاخبار الرياضية الإنتقالات الصيفية اسماعيل الحداد اخبار الرياضة آري بابل

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