تعرّف على هدّافي فاركو في الموسم الحالي



ويرصد "الفجر الرياضي" قائمة هدافي فريق فاركو خلال 17 جولة بالقسم الثاني، إذا تمكن 8 لاعبين من تسجيل جميع الأهداف وهم :



وهدف في الأوليمبي والمحلة والمنصورة والرجاء ركلتي جزاء في لقائي الحمام ودكرنس.



2- هشام فتح الله 3 أهداف في لقاءا ت الحمام والرجاء ودمنهور.





3- أحمد زغلول هدفين في لقاء الحمام ودكرنس.



4- إسلام الفوالى هدف في مرمى المالية.



5- محمود عبد الله هدف في مرمى الحمام.



6- أحمد العزب هدف في مباراة غزل المحلة.



7- وحيد محسن هدف في شباك بيلا.



8- يحيى زايد هدف في لقاء الرجاء.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- دمنهور 33 نقطة.



2- غزل المحلة 32 نقطة.



3- فاركو 32 نقطة.



4- المنصورة 30 نقطة.



5- أبو قير 26 نقطة.



6- الرجاء 26 نقطة.



7- دكرنس 26 نقطة.



8- بلدية المحلة 22 نقطة.



9- الحمام 20 نقطة.



10- الأوليمبي 19 نقطة.



11- المالية 5 نقاط.



12- بيلا 5 نقاط.

يحتل فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور المركز الثالث، بمجموعة الثالثة، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة عن فريق دمنهور المتصدر.وسجل لاعبي فاركو 19 هدف، خلال 17 جولة، إذ يعد سادس أقوى هجوم فى مجموعة بحرى، بفارق 8 أهداف عن فريق الرجاء صاحب أقوى هجوم برصيد 27 هدف.1- على بهيج هدافي الدوري برصيد 9 أهداف بواقع 3 أهداف في المالية