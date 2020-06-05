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بعد فيرنر.. تشيلسي على أعتاب صفقة كبرى

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:41 م
تشيلسي
تشيلسي
عبد القادر عرابي
أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي على أعتاب ضم صفقة كبرى جديدة للفريق، خلال الميركانو الصيفي المقبل.

وكشفت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي بصدد ضم المهاجم الألماني "تيمو فيرنر" نجم نادي لايبزج، بعد أن تم الاتفاق بين الناديين على الصفقة، مقابل 60 مليون يورو.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم، فإن تشيلسي يستهدف ضم الظهير الأيسر الإنجليزي "بين تشيلويل" لاعب نادي ليستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي.

ويرتبط تشيلسي منذ فترة بعيدة بضم الدولي الإنجليزي، في ظل سعي "فرانك لامبارد" مدرب تشيلسي في البحث عن ظهير أيسر.

ولا يبدو لامبارد راضياً عن مستوى ظهيري الفريق، "إيمرسون بالميري" و"ماركوس ألونسو" لذلك يستهدف النادي ضم تشيلويل، والذي ظهر بمستوى متميز مع ليستر ستي هذا الموسم.

وأكدت صحيفة "ميرور" أن ليستر سيتي لن يتنازل عن مبلغ 85 مليو جنيه إسترليني، للتنازل عن تشيلويل.

ولا تريد إدارة ليستر بيع تشيلويل بمبلغ أقل من المبلغ الذي باعت به المدافع الإنجليزي "هاري ماجواير" لمانشستر يونايتد، خلال الموسم الماضي، والذي انتقل مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

ونوهت الصحيفة، أن حصول ليستر سيتي على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا سيعقد الأمور على تشيلسي، حيث سيصبح من الصعب تخلي النادي عن اللاعب.

ويحتل ليستر سيتي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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