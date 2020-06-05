لأول مرة لينا الفيشاوي تكشف عن أخ غير شقيق لها (صورة)

Advertisements

شاركت لينا الفيشاوي صورة لها تجمعها مع أخ غير شقيق لها، وهو تيتوس الفيشاوي، وذلك عبر حسابها على موقع لصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعبرت لينا الفيشاوي، عن سعادتها لوجود أخ لها حتى وإن كان غير شقيق قائله: "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي، أنا سعيدة جدًا لأنه أخيرًا فى حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه، أحبك كثيرا تيتوس".





يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، حكم عليه في محكمة جنح الدقي بالسجن لمدة سنة بسبب امتناعه عن سداد نفقو ابنته لينا.