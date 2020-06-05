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لأول مرة لينا الفيشاوي تكشف عن أخ غير شقيق لها (صورة)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت لينا الفيشاوي صورة لها تجمعها مع أخ غير شقيق لها، وهو تيتوس الفيشاوي، وذلك عبر حسابها على موقع لصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعبرت لينا الفيشاوي، عن سعادتها لوجود أخ لها حتى وإن كان غير شقيق قائله: "هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي، أنا سعيدة جدًا لأنه أخيرًا فى حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه، أحبك كثيرا تيتوس".


يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، حكم عليه في محكمة جنح الدقي بالسجن لمدة سنة بسبب امتناعه عن سداد نفقو ابنته لينا.
لأول مرة لينا الفيشاوي تكشف عن أخ غير شقيق لها (صورة)
لأول مرة لينا الفيشاوي تكشف عن أخ غير شقيق لها (صورة)

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