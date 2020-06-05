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عمر إسلام مطلوب على جوجل عقب أنباء تفيد بزواجه من النجمة نيللي كريم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:16 م
عمر إسلام
عمر إسلام
تصدر عمر إسلام رجل الأعمال وصديق "الهضبة" عمرود دياب "ترند" محرك البحث جوجل، اليوم الجمعة، عقب تداول أنباء تفيد بزواجه من فنانة مصرية كبيرة، ونجمة للباليه.

من هو عمر إسلام 

وتداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول زواج رجل الأعمال عمر إسلام بالمجمة الشهيرة نيللي كريم والتي تتمتع بجماهيرية وشهرة كبيرة داخل الوسط الفني المصري، لما قدمته من أعمال سينمائية ودرامية.

زواج عمر إسلام ونيللي

وزاد بحث المتابعين من الجمهور المحب للنجمة الجميلة نيللي كريم عن زوجها المرتقب عمر إسلام من أجل معرفة كل التفاصيل التي تتعلق به برغم قلتها وعدم توافر معلومات كثيرة عنه، ولاسيمًا أنه من خارج الوسط الفني.

حقيقة ارتباط عمر إسلام ونيللي

وانتشرت أنباء عن ارتباط عمر إسلام والفنانة نيللي كريم بشكل رسمي، وتم إقامة حفل بسيط شهد حضورًا عائليًا قليلًا من القارب والأصدقاء المقربين من الطرفين في فيلا رجل الأعمال الموجودة بمدينة "الجونة".

معلومات عن عمر إسلام

وتوافرت معلومات بسيطة بشأن عمر إسلام تفيد بأنه رجل أعمال يمتلك أحد المحال والبراندات الشهيرة، إضافة إلى أنه صديق مقرب للنجم الكبير المطرب عمرو دياب، وظهر معه في بعض المناسبات.

دراسة وعمل عمر إسلام

درس عمر إسلام تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، حتى تخرج منها في عام 1989 والتحق بعدها بالعمل في إحدى الشركات الكبيرة التابعة لأسرته، والتي تعمل في استيراد الأطعمة المرتفعة الجودة.

محلات ومتاجر عمر إسلام

واشارت بعض التقارير والمعلومات إلى أن عمر إسلام يمتلك سلسلة كبيرة من المطاعم والكافيهات عالية المستوى، إضافة إلى 90 متجرًا يمتلكهم، بحسب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان ارتباطه بنيللي كريم.

رد نيللي على زواجها من عمر إسلام

من جانبها، أكدت الفنانة نيللي كريم على وجود مشروع زواج من رجل الأعمال عمر إسلام، وبمجرد إتمامه بشكل رسمي ستقوم بالإعلان عنه، ولكن لم يتم الزواج إلى الآن، حسبما قالت النجمة.

أزواج نيللي قبل عمر إسلام

تزوجت نيللي كريم قبل عمر إسلام مرتين، آخرهم ارتباطها بهاني أبوالنجا خبير التغذية، والذي انتهى عام 2015، وأنجبت الفنانة 4 أبناء ولدان وبنتان، هما "كريم، سليم، سيليا وكندة.

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