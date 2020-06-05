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مساجد عادت لها الروح بـ"صلاة الجمعة" اليوم.. تعرف عليها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
بعد أن غابت الروح عن العديد من المساجد بسبب غلقها لانتشار فيروس كورونا في دول العالم، عادت تكبيرات المصلين تملأها مرة آخرى في صلاة الجمعة اليوم وسط إجراءات احترازية.

وفي السطور الآتية، ترصد "الفجر" أبرز المساجد التي فتحت أبوابها لاستقبال المصلين بصلاة الجمعة اليوم:

- مسجد الأزهر.. شهد صلاة الجمعة بحضور أئمة المسجد والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، وتلك الصلاة هي الأولى في المسجد منذ 21 مارس الماضي الذي تعلقت فيه صلاة الجماعة والجمع في مصر.

- المسجد الأقصى.. بعد إغلاق دام 70 يوما عادت صلاة الجمعة بالمسجد، حيث أدى نحو 50 ألف مصل الصلاة اليوم الجمعة، وسط إجراءات إجترازية خوفا من انتشار الفيروس.

- مساجد السعودية.. بعد توقف منذ 13 مارس الماضي عادت الروح لها اليوم وشهدت صلاة الجمعة وذلك في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، ما عدا مكة المكرمة.

- مساجد الأردن.. عادت إلى استئناف إقامة شعائر صلاة الجمعة، بعد توقف دام أكثر من شهرين ونصف الشهر، والتزم المصلين بالإجراءات الاحترازية حيث أكدوا على التباعد الجسدي وارتداء الكامامات والقفازات بعد تعقيم اليدين، واختصار وقت الخطبة.

- مساجد إندونيسيا.. شهدت أول صلاة ظهر جمعة جماعية، حيث سمح للمساجد التي أغلقت 9 أسابيع بسبب تفشي الفيروس التاجي بفتحها مجددا كجزء من خططها لتخفيف القيود في مكانها.

يذكر أن أغلب الدول الإسلامية اتخذت قرارات بتعليق صلوات الجماعة وغلق المساجد، كإجراء احترازي لمنع التجمعات لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومواجهة ذلك الوباء الذي انتشر في أغلب دول العالم ونتج عنها العديد من الوفيات والإصابات بعدة دول.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٦٫٤٢ مليون حالة، فيما بينهم ٣٨٣ ألف حالة وفاة.

وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الخميس ٢٩٬٧٦٧ حالة من ضمنهم ٧٬٧٥٦ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ١٬١٢٦ حالة.


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