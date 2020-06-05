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ثالث حالة ولادة لمصابة بكورونا داخل المستشفيات التعليمية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة يوم الخميس 5 يونيو.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة بأن هذه هي ثالث حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية، وأن المريضة دخلت مستشفى الساحل التعليمي وهي من المستشفيات التى تم تجهيزها لاستقبال حالات الفرز والعزل التابعة للهيئة بالقاهرة.

ومن جانبه قال عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، إن الحالة دخلت المستشفى باشتباه بالإصابة بفيروس كورونا حيث كانت حرارتها مرتفعة ووضعت مولودها بالمستشفى وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم طبي متميز ويضم: دكتورة النساء شرين سامي عبد العاطي ودكتور التخدير محمد مهنى وميس شيماء محمد تمريض، مؤكدا أن الأم والمولود يخضعون للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالة الأم والمولود مستقرة.

تسجيل 1152 إصابة جديدة بكورونا.. و38 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأكد، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأشار متحدث الوزارة، إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
ثالث حالة ولادة لمصابة بكورونا داخل المستشفيات التعليمية
ثالث حالة ولادة لمصابة بكورونا داخل المستشفيات التعليمية
ثالث حالة ولادة لمصابة بكورونا داخل المستشفيات التعليمية
ثالث حالة ولادة لمصابة بكورونا داخل المستشفيات التعليمية

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فيروس كورونا بوابة الفجر المستشفيات التعليمية الفجر

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