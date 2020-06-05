القبض على عاطل بحوزته 26 قطعة حشيش بأبو قرقاص في المنيا

تمكنت مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، جنوب المنيا من إلقاء القبض على عاطل وبحوزتة 26 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بأن معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص أكدت قيام عاطل - مقيم بدائرة المركز بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش) متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز والنقيب مروان نصر معاونًا والنقيب محمد زيدان معاونًا من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على 26 قطعة من جوهر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول وقطر تقطيع بقصد الاتجار.





وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بإستمرار حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وعلى جانب آخر، أخمدت مساء اليوم قوات الحماية المدنية، حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة الحبشي بجنوب مدينة المنيا، بسبب حدوث تسرب في شبكة الغاز دون وقوع خسائر بشرية.





وكان اللواء محمود خليل مدير الأمن قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بشارع محمود عبد الرازق في حي الحبشي بجبوب مدينة المنيا باإندلاع حريق داخل شقة كائنة بعقار مكون من 4 طوابق.





وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والمطافي وجري إخماد الحريق والسيطره عليه ومنع إمتداده للمنازل المجاوره، وبالفحص تبين أنه أسفر عن تلفيات بالشقة دون خسائر بشرية.



