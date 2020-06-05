Advertisements

محافظة الجيزة تزيل 30 عقارا مخالفا وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
نفذت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد، حملة لتنفيذ إزلات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.

وأكد اللواء أحمد راشد المحافظ، أن أحياء ومراكز المحافظة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه في مواجهه جديدة مع المخالفات تم أمس، إزالة 30 عقارا مخالفا مكونه من 3 ادوار بشارع التلاجه بكفر الجبل حي الهرم. 

وشدد، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضي أملاك الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

وأوضح المحافظ، أنه تم أمس إزالة عقارين متجاورين حتى سطح الأرض على مساحة ٢٠٠ متر تقع بمنطقة حوض الجنينة خلف مدرسة الكوثر بزمام الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية وإزالة عقار بحي الطالبية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة حفاظًا على حق الشعب، لافتا إلى أنه تتم المتابعة اليومية لأعمال إزالة العقارات المخالفه بمحور الضبعة وشارع الليبي بمنطقة كورنيش النيل حتى الانتهاء من إزالة كافة العقارات المخالفه بتلك المناطق، مؤكدا أنه تم إزالة تعديات على مساحة 350 م على أراضي أملاك دولة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الجيزة ازالة عقارات مخالفة

أخبار تهمك

المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي

منذ حوالي 3 ساعات

جوارديولا يريد خطف نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي.. واللاعب يرد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 17 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

المصري يسعى لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 21 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات هذا الصيف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 14 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك لضم كريم العريبي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

نبأ سار لريال مدريد.. أرسنال يحدد مبلغ زهيد لبيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

11:39 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين