محافظة الجيزة تزيل 30 عقارا مخالفا وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية

نفذت محافظة الجيزة، بقيادة اللواء أحمد راشد، حملة لتنفيذ إزلات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.





وأكد اللواء أحمد راشد المحافظ، أن أحياء ومراكز المحافظة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه في مواجهه جديدة مع المخالفات تم أمس، إزالة 30 عقارا مخالفا مكونه من 3 ادوار بشارع التلاجه بكفر الجبل حي الهرم.





وشدد، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضي أملاك الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.





وأوضح المحافظ، أنه تم أمس إزالة عقارين متجاورين حتى سطح الأرض على مساحة ٢٠٠ متر تقع بمنطقة حوض الجنينة خلف مدرسة الكوثر بزمام الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية وإزالة عقار بحي الطالبية.



