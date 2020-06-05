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"السياحة والآثار" بصدد افتتاح متحف ثانٍ بصالة 2 في مطار القاهرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:06 م
المطار
المطار
حسام زيدان
قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة اللآثار: إن متحف مطار القاهرة الدولي في صالة 3 كان موجودا في مكان أصغر من الحالي، وتم نقله إلى مكان آخر أكبر مساحة في الصالة نفسها. 

وأشار في تصريحاته اليوم الجمعة، على هامش نقل عدد من القطع الأثرية لمتحف المطار بصالة 3، إلى أن المكان الجديد يلائم عرضًا متحفيًا شيقًا ليصبح عنصرًا جاذبًا داخل مطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين. 

وكشف عن أن الوزارة تعمل حاليًا على إقامة متحفًا آخرًا داخل صاله 2 في المطار، سيكون على مساحة 150 مترًا، وهو ما سيمثل عنصر رواج وجذب للسياحة الثقافية في مصر.

وكانت وزارة السياسحة والآثار، أعلنت في بيان لها، عن استقبال متحف مطار القاهرة الدولي في صالة ثلاثة، 12 قطعة أثرية، وذلك تمهيدًا لافتتاحه، والقطع قادمة من مخازن المتحف المصري في التحرير ومتحف السويس القومي، وهي ثلاث مومياوات مزينة بكرتوناج مذهب ورسومات ملونه كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية وتمثال للإله ايزيس المجنح مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيرة من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي.

خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة  و1126 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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