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3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:56 م
القطعة
القطعة
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياسحة والآثار، في بيان لها منذ قليل، استقبال متحف مطار القاهرة الدولي دفعة جديدة من القطع الأثرية تمهيدًا لافتتاحه المرتقب. 

وبحسب البيان فقد استقبل المتحف مجموعة من القطع الأثرية قادمة من مخازن كل من المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس القومي تمهيدها لافتتاحه الوشيك.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عمليه النقل تمت طبقًا للطرق العلمية المتعارف عليها دوليا. 

وتم إعداد تقرير حالة لكل قطعة وتغليف كل مومياء على حدة داخل صناديق معدة ومجهزة لهذا الغرض ومبطنه بالفوم المقوي تتفق وطبيعة المادة الحساسة وتم تدعيمه بأحزمة ربط منعا لأي اهتزازات أثناء عملية النقل.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف: إن القطع بلغ عددها 12 قطعة تم اختيارها من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف لإثراء العرض المتحفي، وهي ثلاث مومياوات مزينة بكرتوناج مذهب ورسومات ملونه كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية وتمثال للاله ايزيس المجنح مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيره من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي.

خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة  و1126 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي
3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي
3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي
3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي
3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي
3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي
3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي
3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي
3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي
3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي

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