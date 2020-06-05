3 مومياوات وقطع أثرية أخرى تصل إلى متحف مطار القاهرة الدولي

أعلنت وزارة السياسحة والآثار، في بيان لها منذ قليل، استقبال متحف مطار القاهرة الدولي دفعة جديدة من القطع الأثرية تمهيدًا لافتتاحه المرتقب.





وبحسب البيان فقد استقبل المتحف مجموعة من القطع الأثرية قادمة من مخازن كل من المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس القومي تمهيدها لافتتاحه الوشيك.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عمليه النقل تمت طبقًا للطرق العلمية المتعارف عليها دوليا.





وتم إعداد تقرير حالة لكل قطعة وتغليف كل مومياء على حدة داخل صناديق معدة ومجهزة لهذا الغرض ومبطنه بالفوم المقوي تتفق وطبيعة المادة الحساسة وتم تدعيمه بأحزمة ربط منعا لأي اهتزازات أثناء عملية النقل.





وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف: إن القطع بلغ عددها 12 قطعة تم اختيارها من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف لإثراء العرض المتحفي، وهي ثلاث مومياوات مزينة بكرتوناج مذهب ورسومات ملونه كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية وتمثال للاله ايزيس المجنح مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيره من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي.



