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الشئون الإسلامية: ارتداء الكمامة يدخل ضمن حُسن التوكل على الله

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أسامة فخرى الجندى مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن للإسلام أدابا وقيما رفيعة في التعامل مع الأزمات والمحن والابتلاءت والمصائب.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الدين الإسلامي يدعو للإلتزام بالاجراءات الوقائية عند انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامة هو من ضمن الأخذ بالأسباب من أجل عدم الإصابة بفيروس كورونا وهو يدخل ضمن حُسن التوكل على الله سبحانه وتعالى.

وأكد مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن حسن التصرف والهدوء يساعدان المؤمن على تجاوز الابتلاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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