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التفاصيل الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب وحقيقة انفصالهما

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:38 م
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
اشتعلت أزمة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب من جهة وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعية من ناحية أخرى، تزامنًا مع تداول أنباء تفيد عن انفصال الثنائي وانتهاء الارتباط بينهما.

شجار شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

تفاجأ جمهور الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بانتشار أقاويل تفيد بنشوب خلاف وشجار كبير بين النجمين الكبيرين، في وسط ظهورهما الدائم وتعبيرهما عن حبهما الكبير لبعضهما، ما أثار الفضول بشأن معرفة حقيقة وتفاصيل المشاجرة.

حقيقة خلاف شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وزاد بحث المتابعين عن نجميهما شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب من أجل الاطمئنان عليهما ومعرفة أسباب الخلافات إذا حدثت، ودواعي ظهورها في هذا التوقيت إن لم يحدث ذلك، وذلك للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الثنائي.

انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بحدوث مشاجرة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب أدت إلى انفصالهما وتواصل الحديث عن ما بعد الانفصال دون توضيح من صاحبي الشأن.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب وحقيقة خلافهما

وردت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب على هذه الأنباء والتي انتشرت بسرعة كبيرة، جعلتهم يتصدرون البحث، من أجل توضيح حقيقة الأمر وردع كل من تسول نفسه في إطلاق مثل هذه الأقاويل.

رد شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وعلقت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب على هذه الأنباء، مؤكدين على أنها أكاذيب باطلة لا تخرج عن كونها شائعات، مشيرين إلى علاقتهما الوطيدة التي تربطهما، ولا صحة لما يقال، في منشورات لهما على حساباتهما الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب يحسمان الجدل

وحسمت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب الجدل حيث قالت النجمة في تغريدة لها عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر": "قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".

تعليقات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وكتب المطرب الفنان تغريدة هو الآخر للرد على شائعة مشاجرة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب قائلًا: "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".

تراشق بالألفاظ بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وتصدرت النجمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب ترند محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم الجمعة، بعدما انتشرت أقاويل وشائعات بشأن مشاجرة كبيرة حدثت بينهما، وتطورت إلى التراشق بالألفاظ، وهو ما نفاه الثنائي والمقربين لهما.

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