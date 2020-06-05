Advertisements

مسئول بـ"الجلالة": استخدمنا 260 ألف طن متفجرات بالطريق

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس مجدي إبراهيم، أحد مسئولي تنفيذ طريق "الجلالة - الزعفرانة"، إن طول الطريق يبلغ 82 كيلو متر، واصفا الطريق بأنه معجزة تمت على أرض مصرية.

وأشار "إبراهيم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن حجم الحفائر التي تمت في طريق الجلالة تعادل 4 أضعاف حجم الحفائر التي تمت للسد العالي، حيث وصلت حجم الحفائر به إلى 54 مليون متر مكعب.

وأضاف أن طريق الجلالة يتكون من اتجاهين، وكل اتجاه يتكون من 3 حارات مرورية، وهو طريق حر، مؤكدا أن أعمال النسف تمت بمعدلات عالية من الأمان، كاشفا أنه تم استخدام 260 ألف طن من المتفجرات على طول الطريق بالكامل.

يعتبر مشروع تطوير هضبة الجلالة من أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة، والتى يشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يشتمل على مدينة الجلالة العالمية وجامعة الملك سلمان ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق العين السخنة- الزعفرانة، الذي يشق جبل الجلالة.

ويقام منتجع الجلالة السياحي علي شاطئ خليج السويس بمنطقة "رأس أبو الدرج" علي مساحة 1000 فدان، والذى قام بزيارته مؤخرا وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى لتفقده، وأكد أنها مدينة سياحية جبلية شاطئية مكتملة، ذات موقع استراتيجي متميز جدا، واصفا هذا المشروع بأنه سوف يكون إضافة جديدة للسياحة المصرية.

وإليك أبرز المعلومات عن المشروع السياحى العالمى:

1. يضم المنتجع فندقين أحدهم جبلي وآخر ساحلي، الجبلي يضم 300 غرفة و40 شاليه، بينما الساحلي يضم 300 غرفة و60 شالية، إلى جانب غرف وأجنحة مختلفة المستويات ومول متطور.

2. تم البدء في مشروع المنتجع السياحي منذ شهر أكتوبر 2015، فوق الجبل على ارتفاع أكثر من 650 مترا.

3. تقع المدينة فى موقع متميز على بعد 20 كم من العين السخنة، و60 كم من العاصمة الإدارية، و60 دقيقة من القاهرة.

4. يوجد بالمدينة أطول تليفريك في الشرق الأوسط بمسافة 4.5 كم يربط بين المنطقة العليا للمدينة وفندقين آخرين هما الفندق الجبلي والفندق الساحلي.

5. تضم مدينة الجلالة 8 دور عرض سينمائي، وصالتين تزحلق على الجليد، و624 محل ومطعم بلازا.

6. تشتمل على مدينة لليخوت تسع إلى 333 يخت، بالإضافة إلى ألعاب مائية ( أكوا بارك ) تضم 73 لعبة مائية منهم 9 ألعاب للكبار و10 حمام سباحة.

7. يتوقع الخبراء فى قطاع السياحة أن المدينة سوف تكون واجهة وقبلة سياحية جديدة للمصريين والأجانب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متفجرات طريق الجلالة طرق وكباري بوابة الفجر الفجر السد العالي‎ الزعفرانة

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 15 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ يوم

العين الإماراتي يرد رسميًا على أنباء المفاوضات مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يحسم مصير كاسونجو

منذ ساعة و 23 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

التفاصيل الأخيرة.. تطورات صفقة بيع رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 20 ساعة

المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى وتوقعات بنمو إيجابي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تعرف على أبرز المشروعات التي تفقدها "السيسي" بهضبة الجلالة

التفاصيل الكاملة للمشروعات التنموية التي تفقدها "السيسي" بهضبة الجلالة

"سياحية وترفيهية وصناعية".. مشروعات عالمية على أرض مدينة الجلالة

ما لا تعرفه عن محطة مياه الجلالة × 15 معلومة

يضم صالات تزحلق على الجليد وتلفريك.. تعرف على منتجع مدينة الجلالة

نقلة تنموية شاملة.. مشروع هضبة الجلالة انجاز عالمي بسواعد مصرية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

09:24 م

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين