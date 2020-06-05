بعد حسام حداد.. قائمة الإعلاميين المصابين بكورونا

حسام حداد، آخر الإعلامين الذين دخلوا دائرة الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، بعدما ظهرت حالات الوباء مؤخرا بين مقدمي البرامج والإذاعيين لمخالطتهم بحالات حاملة للفيروس، هذا الوباء الذي انتشر في أغلب دول العالم.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.42 مليون حالة، فيما بينهم 383 ألف حالة وفاة.





وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الخميس 29.767 حالة من ضمنهم 7.756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 1.126 حالة.





وفيما يلي تقدم "الفجر" قائمة كاملة بالإعلاميين المصابين بفيروس كورونا:





- حسام حداد.. إعلامي يقدم برنامج الحياة اليوم تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء المسحة الطبية.





- داليا أبو عمر.. المذيعة براديو "drn" أعلنت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد في 31 مايو الماضي.





- إلهام النمر.. مذيعة بالتليفزيون المصري إصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" منذ 10 أيام وتتلقى العلاج بالمنزل حسب تصريحاتها.





- كريم رمزي.. إعلامي بأون سبورت تايم أعلن إصابته بالفيروس في 1 يونيو الجاري ليتلقى دعوات متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء من خلال حسابه بموقع تويتر.





- دينا حويدق.. مذيعة بقناة CBC، أعلنت إصابتها بالفيروس وطالبت كل من تعامل معها بإجراء اختبارات للتأكد من حمله الفيروس من عدمه، وذلك كإجراء احترازي لعدم انتشار الفيروس بين المقربين منها.





- آية عبد الرحمن.. أعلنت عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك" إصابتها بالفيروس، قائلة: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.





- مآثر المرصفي، وهي مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة "راديو مصر"، إنضمت لمصابي فيروس كورونا بعدما أعلنت صفحات العاملين في ماسبيرو ذلك.





- عمرو صلاح.. مذيع "نغم FM" أصيب بفيروس كورونا، وأعلن هذا الخبر العديد من أصدقاءه على رأسهم هيثم الفيل.





- ريهام السهلى.. مقدمة برنامج المواجهة بقناة اكستر نيوز أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وأعلن ذلك مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير.



