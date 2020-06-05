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بعد حسام حداد.. قائمة الإعلاميين المصابين بكورونا
الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:13 م
أحمد القاسم
حسام حداد، آخر الإعلامين الذين دخلوا دائرة الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، بعدما ظهرت حالات الوباء مؤخرا بين مقدمي البرامج والإذاعيين لمخالطتهم بحالات حاملة للفيروس، هذا الوباء الذي انتشر في أغلب دول العالم.
وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.42 مليون حالة، فيما بينهم 383 ألف حالة وفاة.
وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الخميس 29.767 حالة من ضمنهم 7.756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 1.126 حالة.
وفيما يلي تقدم "الفجر" قائمة كاملة بالإعلاميين المصابين بفيروس كورونا:
- حسام حداد.. إعلامي يقدم برنامج الحياة اليوم تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء المسحة الطبية.
- داليا أبو عمر.. المذيعة براديو "drn" أعلنت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد في 31 مايو الماضي.
- إلهام النمر.. مذيعة بالتليفزيون المصري إصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" منذ 10 أيام وتتلقى العلاج بالمنزل حسب تصريحاتها.
- كريم رمزي.. إعلامي بأون سبورت تايم أعلن إصابته بالفيروس في 1 يونيو الجاري ليتلقى دعوات متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء من خلال حسابه بموقع تويتر.
- دينا حويدق.. مذيعة بقناة CBC، أعلنت إصابتها بالفيروس وطالبت كل من تعامل معها بإجراء اختبارات للتأكد من حمله الفيروس من عدمه، وذلك كإجراء احترازي لعدم انتشار الفيروس بين المقربين منها.
- آية عبد الرحمن.. أعلنت عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك" إصابتها بالفيروس، قائلة: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.
- مآثر المرصفي، وهي مدير عام إذاعة الأخبار السابق لإذاعة "راديو مصر"، إنضمت لمصابي فيروس كورونا بعدما أعلنت صفحات العاملين في ماسبيرو ذلك.
- عمرو صلاح.. مذيع "نغم FM" أصيب بفيروس كورونا، وأعلن هذا الخبر العديد من أصدقاءه على رأسهم هيثم الفيل.
- ريهام السهلى.. مقدمة برنامج المواجهة بقناة اكستر نيوز أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وأعلن ذلك مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير.
خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة و1126 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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