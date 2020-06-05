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فايلر يستفسر من طبيب الأهلي عن موعد عودة بديل قفشة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع خالد محمود طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على أخر تطورات اللاعبين المصابين.

واستفسر المدير الفني من طبيب الفريق، عن الموعد المحدد من أجل عودة محمد محمود صانع ألعاب الفريق، من الإصابة التي لحقت به في الرباط الصليبي.

ويرغب فايلر، في تجهيز محمد محمود بشكل سريع، حتى يكون البديل الأنسب للاعب محمد مجدي قفشة، في ظل قراره برحيل صالح جمعه، بنهاية الموسم الجاري.

وكان المدرب السويسري، أعلن من خلال مؤتمر صحفي سابق بإحدى المباريات، عن رغبته في رحيل صالح جمعة ولو على سبيل الإعارة، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته وعدم إتباعه نفس أسلوب اللعب.

واقترب محمد محمود من العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعدما بدأ في تنفيذ البرنامج الأخير له من الإصابة التي تجددت له خلال التدريبات الجماعية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم استئناف التدريبات الخاصة بالأندية، وعودة الأنشطة، حسب تصريحات رئاسة الوزراء والتي أعلنت بدء فتح الأندية ومراكز الشباب بشكل تدريجي المرحلة المقبلة.

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