"بين الدعاء والقلق".. نجوم الفن يطلبون من الله شفاء أشرف زكي

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أجرى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عملية جراحية بالقلب، مما أصيب الجمهور وأصدقاءه بحالة من الحزن متمنيين له الشفاء العاجل.



وفي السطور التالية يعرض "الفجر الفني"، بعض من الأشخاص الذين وجهوا له الدعاء بالشفاء العاجل،



مجدي الهواري



نشر المخرج مجدي الهواري صورة تجمعه مع الدكتور أشرف زكي والفنانة روجينا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلاً: "‏الف سلامة عليك الدكتور أشرف زكي، انت الوحيد اللي لازم تبقى واقف علي رجليك علشان وراك شعب من اللي حواليك وكلهم مسئولين في عنيك ومالهمش حد بعد ربنا غيرك وبأيديك، أرجع أقف كمل، صمام في القلب أسطرة دعامة دي حاجة بسيطةً جدًا انت ياما مر عليك ألف سلامة ياعم أشرف".



أيمن بهجت قمر



وجه المؤلف أيمن بهجت قمر رسالة لدكتور أشرف متمنياً له الشفاء العاجل، عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "أشرف زكي حبيبي وأخويا الكبير وضهري ألف سلامة عليك مش وقت تعب ده أكتر وقت كلنا بنحتاج لك فيه، هترجع أحسن من الاول وهتبقى زي الفل بفضل دعوات حبايبك اللي عمرك ما قصرت معاهم".



منة فضالي



نشرت الفنانة منة فضالي صورة للدكتور أشرف زكي عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام قائلة: "دكتور أشرف زكي الأخ الكبير ألف مليون سلامة عليك وحمدلله على سلامتك وربنا يديك الصحة وطولت العمر ويخليك لينا ولكل اللي بيحبوك".



إنجي علاء



حرصت الكاتبة إنجي علاء على توجيه رسالتها للدكتور أشرف زكي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر": ألف سلامة على دكتور أشرف زكي ربنا يشفيه ويعافيه".



أحمد وفيق



نشر الفنان أحمد وفيق صورة للدكتور أشرف زكي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وكتب قائلاً: "ألف سلامة عليك نقيبنا الجدع أجرى دكتور اشرف عمليه جراحية، تمنياتنا جميعًا بالشفاء ويقوم لنا بالسلامة".



هايدي كرم



وجهت الفنانة هايدي كرم بعض العبرات عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "أنا عمرى ما شفت حد بيرد على تليفونه فى كل وقت فى الـ ٢٤ ساعة ٧ أيّام فى الأسبوع، عمرى ما شفت حد بيتعامل مع كل عضو فى النقابة وكأنه الوحيد عمرى ما شفت حد عنده صبر وطولة بال إن يسمع مشاكل كل واحد فينا بدون ما يزهق ولا يتخنق".





وتابعت: "عمرى ما شفت حد منصف وبيعامل أعضاء النقابة كلهم على أنهم عيلته وأهل بيته زيك يا دكتور أشرف.. أنت عارف إنى لما بحس إنى هاقع فى أى مشكلة فى الشغل الحاجة الوحيدة اللى بتطمنى هى فكرة إنك نقيبنا اللى أكيد ها تسندنا وتقف جنبنا.. حتى فى الأزمه بتاعت كورونا وجودى فى نقابه أنت نقيبها مطمنى جداً".





وأضافت: "معلش طولت شويه لكن دى مشاعرى ناحية راجل محترم زى حضرتك... كلنا بنحبك وبنحترمك وبندعيلك من قلوبنا ربنا يقومك بالسلامة أنت السند والضهر لكل عضو فى النقابة.. تستاهل كل الحب والتقدير".



حسن الرداد



عبر الفنان حسن الرداد عن حزنه الشديد بعد إجراء دكتور أشرف لهذه العملية عبر إنستجرام قائلاً: "ألف سلامة عليك يا دكتور يا أبو المجدعة والواجب، كل الناس بتدعى لك عشان انت مابتسبش حد و اول واحد بيكون واقف فى الظروف الصعبة و المناسبات السعيدة، ربنا يقومك بسلامة و يتم شفاك على خير".



أحمد زاهر



نشر الفنان أحمد زاهر صورة للدكتور أشرف عبر إنستجرام وكتب عليها قائلا: "الف مليون سلامه يا دكتور أشرف يابو الرجولة والجدعنة ياللي عمرك ماسبت حد في محنة الا و كنت جنبه ربنا يقومك لينا بالسلامه يا حبيب الكل أرجو الدعاء لدكتوري وأستاذي أشرف ذكي".



جمال عبد الناصر



نشر الفنان جمال عبد الناصر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلاً: "دعواتى المخلصة وتمنياتي القلبية للدكتور أشرف زكى بتمام الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية اللهم إحفظه وأشفه شفاءأ لا يغادر سقماً اللهم أمين".



كريم محجوب



نشر الفنان كريم محجوب صورة للدكتور أشرف عبر فيسبوك وكتب عليها قائلاً: "ألف سلامة عليك يا دكتور أشرف وربنا يقومك بالسلامة وان شاء الله بسيطة وتفضل منورنا و تعملنا كل حاجة حلوة بإذن الله سلامتك يا دكتور".