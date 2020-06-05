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سقوط مستريح جديد بسوهاج.. استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
نجحت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بارتكاب وقائع الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والاحتيال المصرفى وغسل الأموال ومخالفات المطابع، بينهم مستريح جديد في سوهاج استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه، وحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (تاجر جلود، مقيم بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته بالواقعة المنسوبة إليه إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

وكما تم ضبط عاملة بشركة خدمات عامة، مقيمة بالقاهرة لقيامها باستغلال طبيعة عملها (عاملة خدمات بفرع أحد البنوك بحلوان) وتواجدها أمام الفرع رفقة موظفي البنك القائمين بعمليات جرد المبالغ المالية الخاصة بماكينة الفرع وقامت بإيهام الموظفين بمساعدتهم في إجراء عمليات الجرد وتنظيف الماكينة والصيانة ومغافلتهم عقب ذلك والاستيلاء على مبالغ مالية قدرها ( 15600 جنيه) من الماكينة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعةعلى النحو المشار إليه.

وضبطت أيضا الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج "محبوس حاليًا على ذمة قضية "نصب" بغسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والعقارات وتلقي مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها 5000000 خمسة مليون جنيه مقابل أرباح، إلا أنه لم يفى بوعده ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

ولجأ المذكور إلى غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الشركات وشراء المعدات الثقيلة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5 مليون جنيه) تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنت حملة مُكبرة على المطابع بدائرة قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة وأسفرت عن ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بإدارة مطابع بدون ترخيص. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط مستريح جديد بسوهاج.. استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه
سقوط مستريح جديد بسوهاج.. استولى على 5 ملايين جنيه من ضحاياه

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