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نجم ليفربول: الفوز بباقي المباريت هو هدف الفريق وليس فقط التتويج بالدوري

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:13 م
ليفربول
ليفربول
عبد القادر عرابي
صرح الظهير الأيمن الدولي "ترينت ألكسندر أرنولد" نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يطمح للفوز بجميع المباريات المتبقية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس فقط التتويج بالدوري.

ويبتعد ليفربول بـ6 نقاط فقط عن ملامسة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى من 30 عاماً.

وقال أرنولد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "نعمل على الفوز بجميع المباريات، وليس لبلوغ خط النهاية بالفوز بالدوري فقط".

وتابع: "أمامنا 9 مباريات حتى نهاية البطولة، هدفنا هو الفوز بها جميعاً".

ومن المقرر عودة بطولة الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو الجاري بشكل رسمي، بعد أن أقرت رابطة الأندية الإنجليزية في وقت سابق، عودة البطولة رسمياً بعد توقف ناهز 3 أشهر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
ويحتاج الريدز لفوزين فقط من مباريات المتبقية في حال فوز مانشستر سيتي بجميع المباريات، للتتويج رسمياً.
وسيستهل ليفربول مبارياته يوم 21 يونيو المقبل من ملعب "جوديسون بارك" بمقابلة غريمه إيفرتون.

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