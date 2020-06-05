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الكشف عن مصير ديمبلي مع برشلونة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:09 م
ديمبلي
ديمبلي
محمد الدمتناوي
كشف موسى سيسوكو وكيل أعمال الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم نادي برشلونة، عن مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت خلال الفترة الماضية، عن اقتراب رحيل ديمبلي عن برشلونة، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب.

حيث أكد وكيل ديمبلي خلال تصريحات صحفية، أن اللاعب لا يفكر في مغادرة برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وارتبط إسم ديمبلي خلال الفترة الماضية بالعديد من الأندية، على رأسها يوفنتوس وليفربول، بالإضافة إلى أرسنال.

ويعاني ديمبلي خلال الفترة الحالية من مشكلة عضلية، تعرض لها خلال شهر يناير الماضي، ولن يتمكن من اللحاق بباقي مباريات برشلونة هذا الموسم.



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