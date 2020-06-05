اليوم.. وصول 3 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت

استقبل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، وجاء ذلك في إطار متابعته على مدى الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.





وأكد هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم أشار فيه إلى أنه من المقرر تسيير 3 رحلات مغادرة للعاملين المصريين العالقين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو، على متنهما جميعا 598 عاملا، حيث تغادر الرحلة الأولى 3404 طيران إير كايرو مطار الكويت الساعة الثامنة صباح اليوم وهي على وصول في العاشرة صباح اليوم، وعلي متنها144 عاملا، أما الثانية 3810 إير كايرو قيام من الكويت في نفس ميعاد الأولى وعلي متنها 144 عاملا أيضا، والثالثة مصر للطيران قيام من الكويت 13.00 وعلي متنها 310 عمال، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر بأبنائها في الخارج.



